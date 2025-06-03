Верховный суд отказался приравнивать галлюцинации к состоянию аффекта, передает РАПСИ.Отмечается, что суд не удовлетворил жалобу адвоката жителя Амурской области, лишенного права на приобретение и хранение оружия на 1,5 года с конфискацией травматического пистолета из-за стрельбы в неположенном месте.
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