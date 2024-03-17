Захарова посоветовала Макрону прекратить поставки оружия Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений на Украину, комментируя его инициативу о перемирии во время Олимпийских игр в Париже.
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