ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 846 подписчиков

Захарова посоветовала Макрону прекратить поставки оружия Киеву

Захарова посоветовала Макрону прекратить поставки оружия Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений на Украину, комментируя его инициативу о перемирии во время Олимпийских игр в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх