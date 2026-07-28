БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нефтяной шанс РФ: спасут ли нас пробоины в НПЗ и «форточка» Дмитриева?

Нефтяной шанс РФ: спасут ли нас пробоины в НПЗ и «форточка» Дмитриева?

  Мировая энергетика оказалась зажата сразу в трёх критических точках — в Ормузском проливе, Баб-эль-Мандебе и Чёрном море.

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