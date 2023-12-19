Россиянам назвали самый вредный способ приготовления яиц

Не каждый способ приготовления яиц является безопасным для здоровья. Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала 19 декабря в интервью радио Sputnik, как правильно приготовить этот продукт, чтобы не навредить здоровью.
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