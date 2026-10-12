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Царьград

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Нижний Новгород: средняя зарплата выросла до 94,8 тыс. рублей

Нижний Новгород: средняя зарплата выросла до 94,8 тыс. рублей

За первое полугодие 2026 года средняя чистая зарплата в Нижнем Новгороде выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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