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Север Пресс

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В Салехарде 29 июля впервые за 21 год обновился температурный максимум дня

В Салехарде 29 июля впервые за 21 год обновился температурный максимум дня

В Салехарде погода обновила знойный рекорд лета. Температура воздуха 29 июля превысила максимум дня, зафиксированный 21 год назад, сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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