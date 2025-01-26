Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервью и пишет письма о ситуации на СВО ?

Виктор Старицын

На 100% с согласен с Игорем Стрелковым по созданию высоко классифицированных военнослужащих в достаточном количестве. Я уже много раз писал. Что они думают, или совсем ничего не думают в Совете Федерации, в Госдуме, в Кремле - ещё в 14 году надо было срочно вводить двух летний призыв в армию. Первый год усиленно готовить военному делу, а второй год переводить на профессиональную службу. Виноваты во всём либералы - дермократы, советники нашего президента. Говорят и пишут, что не хватает профессиональных военных. Все знали, что когда произошёл бандеравский переворот – (они тогда от радости прыгали и хвалились, что скоро будут принимать парад на красной площади), будет большая война. Отечество в опасности Тогда надо было срочно в 14 году сделать двух летний призыв на военную службу. Первогодок ни куда на военные действия не посылать, и дачи для генералов не строить. А то показали по ТВ, как новый министр обороны в Приморье давал разгон офицерам морской пехоты. Было неприятно смотреть, как командиры, такого рода войска, наели такие огромные животы. Новобранцев целый год усиленно учить военному делу. Как у Суворова – тяжело в ученье легко в бою. А это многим сохранит жизни. А на второй год срочной службы - переводить на контрактную службу, со всеми вытекающими льготами для воинов, и готовых воевать и защищать интересы в любой точки земного шара и самое главное защищать и побеждать любого врага, кто придет с оружием на нашу святую Русь. А как сейчас было – бандеровцы вошли в Курскую область, как нож в масло. А если НАТО ударит по всей западной границы РФ от Чёрного моря до Ледовитого океана. Пока ополчение соберём, враг опять будет под Москвой стоять. У нас в стране не хватает классифицированных токарей, сварщиков, слесарей по ремонту техники, робототехнике. В мирное время для контрактников служащих второго года создать вечерние курсы, хотя бы по два часа 5 раз в неделю. Многие преподаватели пошли бы на подработку - как говорят -денег лишних не бывает, особенно сейчас с нынешними ценами. А также, кто собирается поступать в институт или в техникум, создать вечерние подготовительные курсы. На второй год службы, так как он уже контрактник деньги положить на счёт под проценты, которые он получит в полном объёме, после второго года службы. А там после службы – если нет военных действий, идти работать, или поступать на учёбу - кому как нравиться. Сейчас ещё не поздно это сделать. PS