Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервью и пишет письма о ситуации на СВО ? Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервьюи пишет письма о ситуации на СВО ? На «бытовые условия» не жалуется, на зоне ему хорошо? Еще бы не хорошо, ноутбук на тумбочке, Интернет? Или ему на зону «малявы» шлют обо всех событиях в мире и не фронте? И все-то он знает – и про Китай, и про Трампа! По Гиркину, чтобы победить надо мобилизовать, экипировать и обучить еще 500 000 российских бойцов… А я дурак будучи на свободе голову ломаю – как нам победить? Надо к Гиркину обращаться – он все знает! Игорь Стрелков о текущей ситуации.
Игорь Стрелков в колонии общего режима дает интервью и пишет письма о ситуации на СВО ?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Отходить и что делать, РЕШАЛ НЕ ОН!!! Не нужно валить с больной головы на здоровую. А вы занимаетесь именно этим!!
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5 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Стрелков может пойти воевать.
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4 час.
Виктор Старицын
На 100% с согласен с Игорем Стрелковым по созданию высоко классифицированных военнослужащих в достаточном количестве. Я уже много раз писал. Что они думают, или совсем ничего не думают в Совете Федерации, в Госдуме, в Кремле - ещё в 14 году надо было срочно вводить двух летний призыв в армию. Первый год усиленно готовить военному делу, а второй год переводить на профессиональную службу. Виноваты во всём либералы - дермократы, советники нашего президента. Говорят и пишут, что не хватает профессиональных военных. Все знали, что когда произошёл бандеравский переворот – (они тогда от радости прыгали и хвалились, что скоро будут принимать парад на красной площади), будет большая война. Отечество в опасности Тогда надо было срочно в 14 году сделать двух летний призыв на военную службу. Первогодок ни куда на военные действия не посылать, и дачи для генералов не строить. А то показали по ТВ, как новый министр обороны в Приморье давал разгон офицерам морской пехоты. Было неприятно смотреть, как командиры, такого рода войска, наели такие огромные животы. Новобранцев целый год усиленно учить военному делу. Как у Суворова – тяжело в ученье легко в бою. А это многим сохранит жизни. А на второй год срочной службы - переводить на контрактную службу, со всеми вытекающими льготами для воинов, и готовых воевать и защищать интересы в любой точки земного шара и самое главное защищать и побеждать любого врага, кто придет с оружием на нашу святую Русь. А как сейчас было – бандеровцы вошли в Курскую область, как нож в масло. А если НАТО ударит по всей западной границы РФ от Чёрного моря до Ледовитого океана. Пока ополчение соберём, враг опять будет под Москвой стоять. У нас в стране не хватает классифицированных токарей, сварщиков, слесарей по ремонту техники, робототехнике. В мирное время для контрактников служащих второго года создать вечерние курсы, хотя бы по два часа 5 раз в неделю. Многие преподаватели пошли бы на подработку - как говорят -денег лишних не бывает, особенно сейчас с нынешними ценами. А также, кто собирается поступать в институт или в техникум, создать вечерние подготовительные курсы. На второй год службы, так как он уже контрактник деньги положить на счёт под проценты, которые он получит в полном объёме, после второго года службы. А там после службы – если нет военных действий, идти работать, или поступать на учёбу - кому как нравиться. Сейчас ещё не поздно это сделать. PS
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4 час.
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