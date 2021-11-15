Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз

Есть разница - хохлы перекрыли свою трубу. Усатый хочет перекрыть чужую.

а почему Россия не может перекрыть трубу сама?не хватает духу?так пусть пригласят товарища Ына....он пиндосов раком на раз ставит

Есть разница - хохлы перекрыли свою трубу. Усатый хочет перекрыть чужую.

Стас Анисимов

Александр Рус а почему Россия не может перекрыть трубу сама?не хватает духу?так пусть пригласят товарища Ына....он пиндосов раком на раз ставит

.....у товарища Ына нет счетов в их банках.