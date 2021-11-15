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Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина.

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Комментарии
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Евгений С
Есть разница - хохлы перекрыли свою трубу. Усатый хочет перекрыть чужую.
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2
3 час.
Александр Рус
Евгений С
Есть разница - хохлы перекрыли свою трубу. Усатый хочет перекрыть чужую.
а почему Россия не может перекрыть трубу сама?не хватает духу?так пусть пригласят товарища Ына....он пиндосов раком на раз ставит
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1 час.
Стас Анисимов
Александр Рус
а почему Россия не может перекрыть трубу сама?не хватает духу?так пусть пригласят товарища Ына....он пиндосов раком на раз ставит
.....у товарища Ына нет счетов в их банках.
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1
50 мин.

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