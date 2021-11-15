МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что так уже делала Украина.
Путин напомнил, как Украина в 2008 году перекрыла транзит газа в Евросоюз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
Евгений С
Есть разница - хохлы перекрыли свою трубу. Усатый хочет перекрыть чужую.
а почему Россия не может перекрыть трубу сама?не хватает духу?так пусть пригласят товарища Ына....он пиндосов раком на раз ставит
Ответить
1 час.
Свежие комментарии