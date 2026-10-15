Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) перестали вырабатывать электроэнергию из-за взрывов. Город теперь зависит от поставок с Хмельницкой и Ровненской АЭС Столица Украины лишилась собственной генерации: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) не могут вырабатывать электроэнергию после взрывов.