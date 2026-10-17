Петербургский «Зенит» получил реальный шанс возглавить чемпионат России уже по итогам 11-го тура. Причём события пока развиваются именно по сценарию, который ещё в пятницу предложил постоянный эксперт «Спорт уик-энда» Сергей Веденеев.
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