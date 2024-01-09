Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский обратил внимание на предпосылки катастрофы киевского режима, указав на реальную ситуацию на фронте тем, кто, возможно «не ура-патриотично начал сомневаться, на чьей стороне перевес».