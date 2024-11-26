В Ростовской области за ночь было сбито 24 БПЛА

За ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
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