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У армян отбирают Сочи?

У армян отбирают Сочи?

Как хорошо известно всем и никем не оспаривается, армяне это диаспоральный народ. Он настолько проникся мифами, что запутался в месторасположении своей реальной исторической родины и считает, что Армения везде, где есть армяне.

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Комментарии
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Silver Kont
А армянские паспорта у них уже есть, пришхерены на чёрный день...
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7 час.
Империалист циничный
Очень важно, убрать армян из судебных приставов. Всех. Невзирая на придуманные фамилии. Там ВСЕ АРМЯНЕ !!!!
Ответить
7 час.
Сергей Лепехов
Никогда не нравился этот город - самый дорогой из южных, центр откровенного разводилова на бабки. Что на Азовском море стоит 300 рублей - в Сочи будет стоить тысячу...
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