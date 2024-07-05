Как хорошо известно всем и никем не оспаривается, армяне это диаспоральный народ. Он настолько проникся мифами, что запутался в месторасположении своей реальной исторической родины и считает, что Армения везде, где есть армяне.
У армян отбирают Сочи?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
А армянские паспорта у них уже есть, пришхерены на чёрный день...
Ответить
7 час.
Империалист циничный
Очень важно, убрать армян из судебных приставов. Всех. Невзирая на придуманные фамилии. Там ВСЕ АРМЯНЕ !!!!
Ответить
7 час.
Сергей Лепехов
Никогда не нравился этот город - самый дорогой из южных, центр откровенного разводилова на бабки. Что на Азовском море стоит 300 рублей - в Сочи будет стоить тысячу...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии