Физик МИФИ Болоздыня: свет планктона будет сбивать китайский нейтрино-телескоп

Строительство крупнейшего в мире нейтринного телескопа Trident (Tropical Deep-Sea Neutrino Telescope) на дне Южно-Китайского моря может позволить совершить прорыв в изучении природы нейтрино, гравитационных аномалий и, возможно, косвенных признаков существования тёмной материи.
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