Заключённые устроили бунт в одной из колоний Казахстана

Известно о трёх пострадавших.фото: пресс-служба МВД Казахстана--> Бунт заключённых произошёл в колонии в Туркестанской области на юге Казахстана, сообщает 21 сентября комитет уголовно исполнительной системы МВД республики.
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