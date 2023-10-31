Михаил Чаплыга: Рост импорта российского газа: Испания, Бельгия и Франция лидируют!

Немного статистики: с января по сентябрь 2023 г. Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа (СПГ), сколько за аналогичный период прошлого года, заметный рост наблюдался в Испании, Бельгии и Франции.
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