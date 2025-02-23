Кейт Миддлтон переиграла правила и отменила кровавый ритуал монархов

В новой книге Тома Куинна «Да, мэм! Тайная жизнь королевских слуг» раскрывается информация о том, что принцесса Уэльская намеренно отказывается от некоторых аспектов традиционного королевского воспитания.
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