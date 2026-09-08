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Юрист Минаев объяснил, можно ли продать общую квартиру без согласия второго владельца

Юрист Минаев объяснил, можно ли продать общую квартиру без согласия второго владельца

Один собственник не может продать квартиру целиком, если второй владелец против сделки. Управляющий партнер юридической фирмы «Абсолем» Сергей Минаев рассказал о правилах продажи доли в общем жилье, сообщает Life.

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