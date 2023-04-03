Любопытности и невероятности

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Как учёные догадались использовать графеновую пену для очищения воды от примесей урана

Как учёные догадались использовать графеновую пену для очищения воды от примесей урана

Исследователи из Массачусетского технологического института нашли еще одно применение графену, изготовив многоразовый фильтр из пены его оксида, который действует как магнит для урана, эффективно вытягивая радиоактивный элемент из питьевой воды.

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