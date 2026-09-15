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Царьград

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25-летняя женщина из Индии пострадала на колесе обозрения

25-летняя женщина из Индии пострадала на колесе обозрения

В штате Махараштра, Индия, 25-летняя женщина пострадала на колесе обозрения из-за заклинивания волос, что вызвало панику.

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