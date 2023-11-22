Участнице Pussy Riot Надежде Толоконниковой* грозит до 20 лет тюрьмы за финансирование ВСУ

Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* Генпрокуратура проверит на финансирование ВСУ. Сделать это решили после её заявлений о том, как организовывала сбор денег в поддержку Украины, а также о том, что она помогает экс-супругу Петру Верзилову*, который участвует в боевых действиях в составе украинской армии, сообщает Mash.