Смоленские тяжелоатлеты на Чемпионате России взяли награды

Экс-глава Федерации пауэрлифтинга Смоленской области, сенатор РФ Артем Малащенков назвал имена призеров Чемпионата России по силовому экстриму Чемпионат России по силовому экстриму-2026 состоялся в Сочи.
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