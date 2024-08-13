Расчет ЗРК «Оса-АКМ» уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» группировки войск «Центр» уничтожили разведывательный FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывая позиции сухопутных подразделений на авдеевском направлении.
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