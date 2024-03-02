В Карелии, на Заонежском полуострове, обнаружен новый минерал, способный помочь в поиске редких металлов Ирэн ОрлонскаяВ республике Карелия был обнаружен уникальный минерал, который обещает значительно улучшить процесс поиска редких металлов.
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