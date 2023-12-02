Россия проведет переговоры по Запорожской АЭС

Глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе встречи в Дубае обсудили вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, и договорились о полномасштабных консультациях в январе-феврале следующего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии