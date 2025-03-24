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Удар «Града» ВС РФ сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении

Удар «Града» ВС РФ сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении

Удар РСЗО «Град» ВС РФ сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.Как сообщили в военном ведомстве, расчет РСЗО БМ-21 «Град» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы ВСУ, сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков.

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