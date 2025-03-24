Удар «Града» ВС РФ сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении

Удар РСЗО «Град» ВС РФ сорвал атаку ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.Как сообщили в военном ведомстве, расчет РСЗО БМ-21 «Град» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы ВСУ, сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков.
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