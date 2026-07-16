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Инвестиционный консультант Кочетков назвал торговлю на бирже серьезной деятельностью

Инвестиционный консультант Кочетков назвал торговлю на бирже серьезной деятельностью

На фондовом рынке все чаще применяют игровые методы для стимулирования активности клиентов. Это вызывает опасения у Центрального банка, поскольку такие практики могут нести определенные риски для участников рынка.

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