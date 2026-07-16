Инвестиционный консультант Кочетков назвал торговлю на бирже серьезной деятельностью

На фондовом рынке все чаще применяют игровые методы для стимулирования активности клиентов. Это вызывает опасения у Центрального банка, поскольку такие практики могут нести определенные риски для участников рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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