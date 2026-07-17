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Рязанские новости

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В Рязани за незаконные земляные работы оштрафовали 19 нарушителей

В Рязани за незаконные земляные работы оштрафовали 19 нарушителей

Нарушителей, проводивших земельные работы без разрешения, оштрафовали на 339 тысяч рублей.С начала 2026 года в Рязани за проведение земельных работ на территории общего пользования без разрешения привлекли к ответственности 19 нарушителей.

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