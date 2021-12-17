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В Подмосковье инженеры танковой армии ЗВО осуществили демонтаж здания взрывным способом

В Подмосковье инженеры танковой армии ЗВО осуществили демонтаж здания взрывным способом

В результате взрыва здание высотой 15 метров разрушилось и осело на свое основание. Для его сноса было использовано более 400 килограмм тротила, задействовано 50 военнослужащих инженерно-саперного полка танкового объединения ЗВО.

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