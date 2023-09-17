Faktologia.com – Основано на фактах

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    У рабочего национальность есть? Не удивлюсь, что ещё и нелегал!Депутата думы ХМА...
  • Сергей Сергей
    ЛянтореВ ХМАО жители про...
  • Сергей Сергей
    Жил в Ляньое. Улиц не было. Одни кварталы А тут как в городах на материке😺В ХМАО жители про...

СИБУР проверит владельцев своих евробондов, выпущенных после 1 марта 2022 года

СИБУР проверит владельцев своих евробондов, выпущенных после 1 марта 2022 года

СИБУР решил изменить процедуру получения выплат для ряда держателей своих долговых бумаг, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковских кругах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх