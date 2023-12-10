Премьеры Бельгии, Ирландии, Испании и Мальты хотят согласовать четкую позицию ЕС по Газе

Премьер-министры Бельгии, Ирландии, Испании и Мальты обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой организовать дебаты по Ближневосточному конфликту и определить позицию Евросоюза.
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