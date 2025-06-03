Отметившие "золотую свадьбу" жители Алтайского края смогут получить единовременную выплату

Для этого супругам нужно подать заявление в управление соцзащиты по месту жительства или МФЦ В Алтайском крае супружеские пары, отметившие 50 лет со дня бракосочетания до 2025 года, могут обратиться за единовременной выплатой.
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