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В МИД заявили, что в ЕС жалеют об отказе от предложений РФ по безопасности

В МИД заявили, что в ЕС жалеют об отказе от предложений РФ по безопасности

Некоторые европейские политики жалеют, что не приняли в конце 2021 года предложения президента России Владимира Путина по безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

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