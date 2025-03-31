В МИД заявили, что в ЕС жалеют об отказе от предложений РФ по безопасности

Некоторые европейские политики жалеют, что не приняли в конце 2021 года предложения президента России Владимира Путина по безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
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