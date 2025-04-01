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Царьград

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У дачников в Омской области изымут участки. Власти планируют построить платный мост

У дачников в Омской области изымут участки. Власти планируют построить платный мост

Всего чиновникам понадобилось 4,6 тысячи квадратных метров земли.Власти Омской области планируют изъять несколько дачных участков для возведения платного моста через реку Омь.

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