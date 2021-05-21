Театр абсурда

7 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Литвак
    Аффтор ты чё в натуре ДУРАК Да тебя КОЗЛА ВОНЮЧЕГО не за слова а за то что ты воздух портишь хорошо бы отправить в го...Александр Росляко...
  • Владимир Сиденко
    Прекрасным ответом театру на приглашение Бузовой на роль в спектакле о Сталине, это отсутствие очередей в билетные ка...Зачем вы ее пиарите?
  • Андрей
    автор дебилАлександр Росляко...

Почему Байден "помиловал" СП-2

Почему Байден "помиловал" СП-2

Stine Jacobson/REUTERS "Президент США взвесил все за и против. В конце концов, что больше навредит интересам США: трубопровод или стресс в отношениях с надежным союзником? Вывод, вероятно, был очевиден", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх