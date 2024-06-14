На границе Армении и Азербайджана снова неспокойно: Минобороны двух стран сделали заявления

Военное ведомство Армении опровергло сообщение Баку о стрельбе в направлении НахичеваниМинистерство обороны Азербайджана второй день подряд сообщает о том, что ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции в районе Нахичевани.
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