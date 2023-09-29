В Минске наградили финалистов конкурса ´Учитель года´ и Республиканского фестиваля ´Педагогический дебют´.

В Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка 28 сентября прошла торжественная церемония награждения финалистов конкурса профессионального мастерства педагогов ´Учитель года Республики Беларусь-2023´ и Республиканского фестиваля ´Педагогический дебют´.
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