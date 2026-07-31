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Наш потерянный мир

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Польский депутат возмутился реакцией властей после ЧП на границе с Украиной

Польский депутат возмутился реакцией властей после ЧП на границе с Украиной

Депутат сейма Славомир Ментцен подверг критике реакцию польских властей на ЧП на границе с Украиной. Речь идет о падении неопознанного объекта на территории страны, в Люблине, свое мнение он выразил в соцсети Х.

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