В Сочи планируют построить аквапарк с отелем за 28 млрд рублей

В Сочи планируют построить аквапарк с отелем за 28 млрд рублейВ Лазаревском районе Сочи хотят построить многофункциональный комплекс с аквапарком, гостиницей, подземной парковкой и ТРЦ на площади 200 тысяч «квадратов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии