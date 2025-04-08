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В Сочи планируют построить аквапарк с отелем за 28 млрд рублей

В Сочи планируют построить аквапарк с отелем за 28 млрд рублей

В Сочи планируют построить аквапарк с отелем за 28 млрд рублейВ Лазаревском районе Сочи хотят построить многофункциональный комплекс с аквапарком, гостиницей, подземной парковкой и ТРЦ на площади 200 тысяч «квадратов».

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