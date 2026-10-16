Ижевск. Удмуртия. С начала 2026 года Удмуртия отправила в другие регионы России 68,90 тыс. куб. м лесопродукции.
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