Бастрыкин велел завести уголовное дело на мучителей семьи бойца СВО в Кыштыме

Злоумышленников задержали, однако близким военнослужащего продолжают поступать угрозы.Глава СК России, узнав от вымогательстве денег у семьи бойца СВО в Челябинской области, велел возбудить уголовное дело.
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