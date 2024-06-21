Дайджест дня: стамбульские Bentley, электромобильная фабрика Ferrari и другие события индустрии

Дайджест дня: стамбульские Bentley, электромобильная фабрика Ferrari и другие события индустрииКомпания Bentley анонсировала специальную серию автомобилей Mulliner Istanbul Silhouette Collection, посвященную турецкому городу Стамбул.
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