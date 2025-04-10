Главарь барнаульской банды автоподставщиков сбежал от суда "на СВО". Его объявили в розыск

Адвокат уверяет, что обвиняемый заключает контракт с военкоматом, а суд выяснил, что тот уехал в Салехард Организатор барнаульской банды автоподставщиков Александр Кузнецов скрылся от суда, не явившись на процесс 9 апреля 2025 года.