Главарь барнаульской банды автоподставщиков сбежал от суда "на СВО". Его объявили в розыск

Адвокат уверяет, что обвиняемый заключает контракт с военкоматом, а суд выяснил, что тот уехал в Салехард Организатор барнаульской банды автоподставщиков Александр Кузнецов скрылся от суда, не явившись на процесс 9 апреля 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии