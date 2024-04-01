Врач Степенский объяснил, какие ростки полезны в период весеннего авитаминоза

Начальные ростки содержат максимальное количество микроэлементов и витаминов, необходимых для развития растения В интервью «радио Sputnik» кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский рассказал, какие ростки наиболее полезны организму в период весеннего авитаминоза.
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