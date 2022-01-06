Молодежь ссср вся поголовно увлекалась аудио, была начитанной не то что щас ?

Здравствуйте товарищи, вот такой заголовок решил написать, потому что это тема у меня зрела давно, а сподвиг уже конкретно комментарий одного товарища, что вот мол раньше молодежь была не то что сегодня, вот за это и поговорим, а так ли оно было то ? Очень часто приходится читать или же слушать как не то чтобы ругают, а как то в укор говорят что сегодняшняя молодежь не такая, что не понятные увлечения, что слушают не те песни - толи дело песни раньше были, что сидят в этих своих смартфонах, да и юмор их мало понятен, по итогу вот всё не так с ней.