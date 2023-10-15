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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Тех, кто оскорбил Россию, нужно наказывать

Тех, кто оскорбил Россию, нужно наказывать

Выяснилось, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля У некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса имеется двойное гражданство.

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Комментарии
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Лидия
Забыли ещё кое-кого перечислить, например у кого кошельки раздулись от войны, предателей-олигархов, да и в ГД не мало с двойным гражданством. А то напали на безмозглых актёров, спрятались за ними настоящие релоканты.
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21 час.
Наталья Волкова
Кто ж кого наказывать будет, если в ГД через одного с двойным гражданством. Действительно, зачем  мусолить глупых сбежавших артистов- скоморохов, когда наверху чудесастей некуда. Проблема есть но ее решать никто не будет, так и будут подкидывать мыслишек народу, а народ будет обсуждать, что то писать и на этом всё закончится.
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16 час.
валерия
Госдума начала проверять?! А зачем вообще было впускать обратно этих подонков? Чтобы у Думы появились некоторые думы?
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5 час.

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