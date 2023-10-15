Тех, кто оскорбил Россию, нужно наказывать

Забыли ещё кое-кого перечислить, например у кого кошельки раздулись от войны, предателей-олигархов, да и в ГД не мало с двойным гражданством. А то напали на безмозглых актёров, спрятались за ними настоящие релоканты.

Наталья Волкова

Кто ж кого наказывать будет, если в ГД через одного с двойным гражданством. Действительно, зачем мусолить глупых сбежавших артистов- скоморохов, когда наверху чудесастей некуда. Проблема есть но ее решать никто не будет, так и будут подкидывать мыслишек народу, а народ будет обсуждать, что то писать и на этом всё закончится.