В МИД России оценили последствия передачи Украине ядерного оружия

Передача Украине ядерного оружия приведет к неконтролируемому разрастанию конфликта. О последствиях такого решения предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
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