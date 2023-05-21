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Танец краснодарской молодёжи под «Ще не вмерла» заинтересовал МВД (Видео)

Танец краснодарской молодёжи под «Ще не вмерла» заинтересовал МВД (Видео)

Посетители краснодарского караоке-клуба «Ля Мажор» станцевали под песню украинского трансвестита-русофоба Андрея Данилко (Верка Сердючка) «Ще не вмерла Україна».

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