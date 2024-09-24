Brat, demure, tradwife, сумерки и русская хтонь: 50 вещей в стиле самых модных эстетик осени

К наступлению осени все порядком устали от череды веселья и зелёных луков в стиле brat, и в дополнение к главному летнему тренду пришла осень в стиле demure, а также появились (и вернулись) ещё несколько эстетик — "тёмная академия", tradwife, twilightcore, вестерн и другие.