Пленный ВСУ рассказал, как командир его роты сбежал при атаке России

Украинский военный Владислав Деркач попал в плен российской армии 24 февраля этого года. Он рассказал, при каких обстоятельствах это произошло, видео публикует Telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.
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